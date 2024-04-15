Новый ресторан популярной сети быстрого питания открылся в Московской области

«Всего с начала 2024 года было открыто три пункта быстрого обслуживания: в Красногорске, Балашихе и Долгопрудном. Сегодня в Королеве открылось четвертое заведение «Вкусно — и точка», а всего в регионе их насчитывается порядка 160», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.