Новый ресторан популярной сети быстрого питания открылся в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В городском округе Королев открылся новый ресторан сети общественного питания «Вкусно — и точка», он рассчитан на одномоментную посадку 102 гостей в зале, а также 52 — на летней площадке и оборудован зоной автораздачи. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Всего с начала 2024 года было открыто три пункта быстрого обслуживания: в Красногорске, Балашихе и Долгопрудном. Сегодня в Королеве открылось четвертое заведение «Вкусно — и точка», а всего в регионе их насчитывается порядка 160», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
Посетители ресторана смогут попробовать закуски, салаты, бургеры, картофель фри, десерты и не только. Отдельное меню предусмотрено для детей. Заведение расположено на улице Пионерская, дом 1.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.