Новый ресторан популярной сети быстрого питания открылся в подмосковной Балашихе

В Балашихе открылся новый ресторан сети общественного питания «Вкусно — и точка», в общей сложности на территории Подмосковья насчитываются более 150 предприятий этой сети. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что новый ресторан расположен на улице Свердлова, 27А. Посетители смогут приобрести бургеры с говядиной и курицей, наггетсы, картошку фри и другие блюда. Заведение рассчитано на 72 посадочных места в зале и 44 места на летней площадке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.