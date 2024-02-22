Новый семейный ресторан грузинской кухни появился в Московской области

Посетители смогут попробовать в новом заведении хинкали, хачапури и ламаджо, супы, холодные закуски, рыбу, различные салаты и горячие блюда, с 12:00 до 15:00 доступен бизнес ланч. Отдельное меню в ресторане разработали для детей. Так, например, для них могут приготовить куриный суп, пасту в сливочном соусе, пиццу, картофель фри и пюре. Посетить заведение можно по адресу 1 Некрасовский проезд, д. 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.