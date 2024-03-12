Новый сетевой магазин появился на территории Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Лосино-Петровском округе в поселке Аничково открылся новый сетевой магазин «Еще», на данный момент у этой торговой сети есть магазины в более чем 10 городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве уточнили, что площадь нового объекта составляет 441 квадратный метр. Для посетителей представлены товары для дома, гигиены и ухода, одежда, обувь, игрушки, косметика, продукты питания, напитки, товары для животных и не только.
«В магазине работает команда из шести профессиональных сотрудников, которые готовы помочь посетителям с выбором товаров и ответить на все вопросы. На сайте торговой сети покупатели могут оформить самовывоз товаров и уточнить их наличие», — добавили в сообщении.
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