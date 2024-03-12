Новый сетевой магазин появился на территории Московской области

В Лосино-Петровском округе в поселке Аничково открылся новый сетевой магазин «Еще», на данный момент у этой торговой сети есть магазины в более чем 10 городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.