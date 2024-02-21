Новый сетевой магазин появился в Пушкино

В Городском округе Пушкинский на улице Надсоновская, 24 открылся новый магазин торговой сети «Магнит». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в нем покупатели смогут приобрести все, что нужно для повседневной жизни. В частности, молочную продукцию, фрукты и овощи, хлеб, бакалею, мучные и кондитерские изделия, а также бытовую химию.

«Каждый сотрудник готов приветствовать клиентов и помочь им в выборе продуктов, ответить на вопросы и предложить лучшие решения для покупок», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.