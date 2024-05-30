Новый сезон ежегодной велогонки Cyclingrace открывается в Московской области

В Подмосковье открывается новый сезон ежегодной велогонки Cyclingrace, первые старты пройдут в следующие выходные в Верее Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В субботу в округе проведут индивидуальные заезды, в воскресенье — шоссейную гонку. Участники смогут самостоятельно выбрать формат участия и длину дистанции. Им вручат стартовый пакет с личным номером и подарками от партнеров, электронный чип для фиксации результатов и медаль участника. Пройти регистрацию для участия можно здесь. Отметим, что заезды проведут при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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