Новый сезон ежегодной велогонки Cyclingrace открывается в Московской области
Фото: [фото: cyclingrace.ru]
В Подмосковье открывается новый сезон ежегодной велогонки Cyclingrace, первые старты пройдут в следующие выходные в Верее Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В субботу в округе проведут индивидуальные заезды, в воскресенье — шоссейную гонку. Участники смогут самостоятельно выбрать формат участия и длину дистанции. Им вручат стартовый пакет с личным номером и подарками от партнеров, электронный чип для фиксации результатов и медаль участника. Пройти регистрацию для участия можно здесь. Отметим, что заезды проведут при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
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