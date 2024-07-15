Новый сезон проекта «День цифры» начался в подмосковных детских лагерях

В летних детских лагерях Подмосковья проходит новый сезон образовательного проекта «День цифры», который знакомит детей с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в ИТ-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что этапы проекта адаптируют для детей в возрасте от 7 до 17 лет. В разработке заданий принимают участие ведущие ИТ-компании России, которые помогают познакомить детей с современными технологиями. Отметим, что материалы проекта «День цифры» доступны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.