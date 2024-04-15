Новый состав Общественной палаты Московской области начали формировать в Подмосковье

Аппарат Общественной палаты Московской области начал прием документов на кандидатов в члены Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

Отмечается, что прием заявок будет идти в течение 25 рабочих дней начиная с сегодняшнего дня и продлится до 23 мая. При этом кандидату необходимо представить ряд документов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что более 5,6 тысячи тонн помощи отправили бойцам СВО и жителям новых регионов из Подмосковья за два года акции «Доброе дело».