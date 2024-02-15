Новый спа-комплекс заработал в Московской области

В городском округе Одинцово появилось новое место для отдыха «Одинцовские бани», который считается премиальным спа комплексом. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Развитию банной отрасли в регионе уделяется большое внимание. Сегодня на территории области работает свыше 800 банных комплексов. Из них порядка 350 объектов являются социально ориентированными и предоставляют скидки для отдельных категорий граждан. Следует отметить и меры господдержки», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Так, например, по его словам, инвесторы могут получить земельный участок в регионе под строительство банно-оздоровительного комплекса в аренду без торгов. В одинцовском спа-комплексе есть несколько срубов, где можно получить различные услуги парения, пилинга, и не только. Также на территории оборудована зона отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.