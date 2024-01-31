Новый торгово-развлекательный комплекс открылся в Раменском
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Раменском округе на улице Красноармейская открылся современный торгово-развлекательный комплекс «Атриум», который стал первым в муниципалитете торговым центром премиального класса. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Площадь ТРК составила 13,6 тысячи квадратных метров. Там расположены шоу-румы, магазины и кинотеатр, а также рестораны и кафе.
«Посетители с детьми смогут покататься на аттракционах и хорошо провести время в развлекательных комнатах. Для удобства гостей доступен подземный паркинг», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.