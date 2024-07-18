Новый центр обработки данных запустят в следующем году в подмосковной Дубне

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства центра обработки данных, возводимого на территории особой экономической зоны в Дубне.

На данный момент на объекте выполнены фундаменты и железобетонный каркас. Продолжаются фасадные работы, устройство наружных инженерных сетей и внутренних инженерных систем. Строительная готовность превысила сорок процентов.

Согласно проекту, площадь четырехэтажного дата-центра составляет порядка 19 тыс. квадратных метров. Проектная мощность ЦОДа составит 40 МВт, инженерная инфраструктура будет обеспечена двумя тысячами IT-стоек. Согласно генплану, ЦОД включает основное технологическое здание, два здания распредпункта и два здания дизельных электростанций, площадку подземного топливохранилища и заправочную площадку. А также КПП и дорожную сеть на территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 планируют открыть уже в декабре.