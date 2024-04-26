Новый «Урок цифры» в Подмосковье будет посвящен технологиям в интернет-торговле

В мае на платформе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников Подмосковья станет доступен новый урок от Ozon Tech, который посвящен технологиям в интернет-торговле. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Примечательно, что занятия будут состоять из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Ребята узнают, как устроена электронная коммерция изнутри, и изучат ценность профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков. Они проведут свой первый анализ рынка и интересов покупателей, разберутся с основами программирования, а также с высокой нагрузкой на сайт и тестированием нештатных ситуаций.

Подчеркнем, что в предыдущем «Уроке цифры», посвященном медицине будущего, приняли участие свыше пятисот шестидесяти тысяч школьников Подмосковья.