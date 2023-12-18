Новый уровень жизни: что принесет Дракон людям, родившимся в год Змеи

Известная ясновидящая и астролог Инна Мишина рассказала, что принесет Дракон всем рожденным в год Змеи. Она подготовила восточный гороскоп по самым главным сферам жизни на 2024 год.

Кто такие Змеи?

По ее словам, люди, которые родились в год Змеи, большие умницы и интеллектуалы, но, к сожалению, они наделены некоторой долей высокомерия, из-за чего зачастую попадают в конфликтные ситуации.

«Представители этого знака обладают уникальной харизмой и магнетизмом, способными очаровывать окружающих. Они не испытывают страха перед одиночеством, так как они довольно самодостаточны. В отношениях они предпочитают постоянство и серьезность, избегая случайных связей», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Карьера

Год Дракона принесет всем рожденным в год Змеи долгожданный успех в работе, уверена ясновидящая.

«Карьера в 2024 году для людей, рожденных в год Змеи, будет отражением их острого ума и выдающихся интеллектуальных способностей. Год Зеленого Деревянного Дракона принесет особенные перспективы роста тем, кто работает в сферах, требующих внимания к деталям, таких как финансы или юриспруденция, а также в областях, связанных с коммуникациями», — пояснила астролог.

В 2024 году Змеи захотят пойти на риск и не прогадают, продолжила собеседница, ведь только смелых и упорных будет ждать выход на новый уровень жизни.

Финансы

«Несмотря на то, что Змей ждет очень благоприятный год с точки зрения финансов, не стоит забывать, что Дракон может быть непредсказуемым, поэтому нужно избегать импульсивных покупок и вложений туда, где обещают мгновенное обогащение. Многие Змеи решат найти дополнительный источник дохода, который совершенно неожиданно может стать основным, ведь его они будут выбирать сердцем», — добавила Мишина.

Отношения

Тем Змеям, у кого любимый человек родился в год Дракона, крупно повезло, убеждена экстрасенс, ведь этот союз считается одним из самых удачных.

«Змеи в новом году смогут найти подходящего партнера на всю жизнь, ведь год Дракона для них будет особенно удачным с точки зрения любых отношений — и деловых, и уж тем более личных. Однако Дракон призывает не сидеть сложа руки и не ждать, что все придет само. Придется много общаться, искать интересные знакомства. Важно помнить, что Дракон покровительствует только упорным и целеустремленным людям», — пояснила Мишина.

Здоровье

Год Дракона для Змей будет отличным: ярким, насыщенным и очень благоприятным, однако в водовороте событий не стоит забывать и о здоровье. В новом году многие могут столкнуться с общей усталостью, выгоранием и частыми стрессами, поэтому нужно иногда останавливаться, чтобы перевести дух перед новыми свершениями, заключила собеседница издания.

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