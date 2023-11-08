Мамы и папы будут «заказывать» детей: известная предсказательница поделилась шокирующим прогнозом на 2040 год

Заглянуть в будущее мечтают все люди. Каким станет мир в 2040 году, когда наши дети уже достигнут зрелости, рассказала известная провидица Инна Мишина .

Она подготовила глубокий прогноз будущего цивилизации.

По ее словам, через 25 лет человечество ожидает впечатляющий скачок в технологическом и научном прогрессе. Мир 2040 года будет кардинально отличаться от современной реальности.

«Искусственный интеллект, который только начинает отвоевывать у людей рабочие места, к 2040 году не появится в том виде, о котором говорят различные сторонники теории восстания машин — нами не будут управлять механизмы, а ИИ будет только помощником. Многие захотят, и для этого будут возможности подключить к своему мозгу электронные устройства. Создать свою компьютерную программу сможет каждый школьник, так как технологии больше не потребуют от человека серьезных усилий для постижения этой науки», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она уверена, что вскоре изобретут новые синтетические материалы, которые будут приравнены по значимости к открытию пластмассы. Революция свершится и в медицине: диагностировать заболевания станет гораздо проще, для этого можно будет просто взять слюну на анализ и проанализировать дыхание человека.

«Нас ждет и отказ от привычных смартфонов. Через 25 лет они будут вызывать улыбку на лицах наших детей и внуков. Люди создадут совершенно другие средства связи, совершенно не похожие на современные, гораздо более быстрые и современные», — добавила ясновидящая.

Провидица убеждена, что в 2040 году, несмотря на запреты, на Земле появятся клонированные люди. Также изобретут технологии, которые позволят вырастить любой поврежденный орган, а это значит, что человеческая жизнь продлится.

«Родители захотят создать «идеальных» малышей, поэтому в клиники они будут обращаться с запросами на генное программирование отпрыска. Дети, рожденные с характеристиками, которые «заказали» мамы и папы, станут обычным явлением», — заявила Мишина.

Привычная еда станет роскошью, так как генетическая модификация растений и животных достигнет небывалых высот. Начнется массовое распространение синтетических продуктов, а сама еда станет очень дешевой.

Проблема пробок решится уже к 2030 году — весь общественный транспорт станет автоматизированным, а профессия водителя исчезнет полностью, заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября.