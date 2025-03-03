Нутрициолог Хайкина перечислила способы заменить продукты животного происхождения во время поста

Стартовал Великий пост, поэтому следующие семь недель верующим придется жестко ограничивать себя в еде, отказавшись от пищи животного происхождения. Тем не менее именно в ней содержится важнейший для нашего организма нутриент — белок. Нутрициолог Дарья Хайкина рассказала об альтернативных источниках указанного вещества на период поста. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, организм человека остро реагирует на дефицит белка. Изначально в силу дефицита «строительного материала» страдают мышцы: человек становится слабым, дряблым и вялым. После этого под удар попадают кожа и волосы, поскольку коллаген и кератин вырабатываются благодаря белку.

Медик добавила, что ключевым растительным источником белка являются бобовые, содержащие 20-25 г белка на 100 г сухого продукта. В рацион можно добавлять чечевицу, нут, фасоль и горох. Также стоит обратить внимание на сою, которая к тому же содержит все незаменимые аминокислоты.

По ее мнению, наиболее востребованное и доступное — это тофу и соевое молоко. Однако белковый рацион в Великий пост немыслим без круп и псевдозерновых вроде киноа, гречки, булугура и кускуса.

Ранее священник Пархоменко перечислил правила поведения на время Великого поста.