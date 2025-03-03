Священник Пархоменко перечислил правила поведения на время Великого поста

Великий пост является наиболее строгим и продолжительным, он предваряет ключевой праздник для христиан – Пасху. Священнослужитель Константин Пархоменко рассказал о гастрономических ограничениях на время поста. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, поститься следует с учетом своих индивидуальных особенностей. Так, современный человек строгую монашескую меру поста понести физически не сможет, поскольку люди, живущие в миру, имеют иной расход энергии, килокалорий.

Священник добавил, что Великий пост — это не только еда. Так, по возможности необходимо ограничить себя вообще в потреблении какой-либо развлекающей, отвлекающей от Бога информации. Помимо этого, во время поста необходимо посещать церковные службы.

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