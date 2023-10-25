«Высасывают энергию»: какие сувениры нельзя привозить из отпуска

Отпуска с нетерпением ждут практически все трудящиеся. Особенно, если запланирована поездка в теплые страны. А чтобы сохранить в памяти эти две недели счастья, многие покупают сувениры, в том числе магнитики, хотя даже не подозревают, что вешать их на холодильник иногда очень опасно.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, какие сувениры лучше из отпуска не привозить. По ее словам, любой предмет несет свою энергетику и должен вызывать только положительные эмоции.

«Магниты с изображением людей могут высасывать энергию из человека. Изображения мифических существ: древние египетские цари и боги, бестии, персонажи фильмов-ужасов, развалины, изображения различных монстров — все это способно принести негатив в дом», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Изображения природы, золотистых пляжей, моря, наоборот, принесут положительную энергию, продолжила экстрасенс.

«Магнитики, навевающие приятные воспоминания, вызывают улыбку и хорошее настроение. Можно самостоятельно смастерить магнитик с аффирмациями и проговаривать их всякий раз, как открываете холодильник. Также можно повесить небольшой коллаж из стран, в которых вы хотите побывать, или картинку дома, о котором вы мечтаете», — пояснила Алиева.

Не стоит привозить из путешествий предметы, значения которых вы не понимаете, например, африканские маски, идолы, купленные на базаре у сомнительных личностей, индейские ловцы снов, амулеты и другую магическую атрибутику. Конечно, китайский ширпотреб не принесет никакого вреда, но вещи, сделанные недобрыми руками, могут нести смертельную опасность, заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Алиева рассказала, какие вещи нельзя хранить в доме.