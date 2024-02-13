Нужно «умереть»: эксперты рассказали, как Насте Ивлеевой оправиться после «голой вечеринки»

После скандальной «голой вечеринки» Настя Ивлеева поставила на паузу публичную жизнь, заменила шикарные рестораны на фастфуд и потеряла все рекламные контракты и предложения о сотрудничестве, пишет SHOT.

Эта ситуация, считает адвокат Тимур Харди, доказала, что Ивлеева не сможет «вечно бегать от ответственности и делать все, что ей вздумается».

«Голая вечеринка» показала, кто есть кто. Пострадали репутация и карманы всех участников, но если они встают на путь исправления, им удается реабилитироваться. Дима Билан съездил в Донбасс, привез гуманитарную помощь, мило со всеми пообщался, взялся обеспечить протезом одну из пострадавших при январском обстреле Донецка, забрал домой кота Шахтера из приюта», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такие действия, по его мнению, способны растопить сердца даже самых заядлых скептиков. Но вот сама «виновница торжества» подобными жестами не отметилась, не считая пары слезных постов в соцсетях.

«Но в таких ситуациях важны не слова, а действия. Если так пойдет и дальше, боюсь, Ивлеева и вовсе пропадет из информационного поля, с нее взыщут недоплату по налогам, с ней никто не станет сотрудничать, потому что это человек с неотмытой «черной меткой». Привычное блогерство тоже вряд ли поможет выбраться из такой глубокой ямы даже за счет оставшейся лояльной аудитории. Выходит, она сбитый летчик, но постепенно вернется к более или менее обычной жизни, без вечных камер и журналистов вокруг», — добавил Харди.

Психолог Сергей Костеренко добавил, что резкое прекращение медиа-активности для звезды шоу-бизнеса — это кризис, который будет состоять из нескольких этапов.

«Неприятие, агрессию и даже торг мы уже видели по выступлениям Ивлеевой еще в декабре. Остались апатия и принятие. Возможно, сейчас мы как раз наблюдаем период апатии: снижение социальной активности, замкнутость, длительное пребывание дома. Эту картину дополняет и еда из фастфуда. Если блогерше удастся пережить этот кризис и выйти из периода апатии, она может возродиться вновь, проявив себя в новом амплуа, но для этого нужно «умереть» прежней Насте», — объяснил эксперт.

По мнению собеседника, Ивлеева может найти массу занятий, где ей не помешает статус нежелательной медиаперсоны.

«Если она не найдет нового места под Солнцем, звезду ждет падение в алкоголь и другие химические зависимости. Это не решение проблемы, а лишь побег из реального мира», — подытожил психолог.

Ранее Владимир Путин высказался о «голой» вечеринке Ивлеевой.