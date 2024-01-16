Владимир Путин впервые высказался о «голой» вечеринке Ивлеевой

Глава РФ прекрасно осведомлен о скандальной вечеринке в Москве. В ходе выступления он заявил, что проведение вакханалий, наподобие «ивлеевской тусовки», недопустимо в целом, а не только в период проведения СВО.

Однако то, что идет спецоперация, во время которой звезды позволяют себе такое поведение, может говорить о проблемах с их жизненными ценностями. Пока бойцы рискуют жизнями, у полураздетых артистов ветер в голове. В это время среди приоритетов военных — защита родины.

«Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — заключил глава государства.

Напомним, что 16 января Владимир Путин выступил перед главами российских муниципальных образований. В рамках встречи он озвучил ключевые моменты по СВО, экономике, политике и многом другом. Обсуждались и более внутренние вопросы страны и ее регионов.

Ранее сообщалось, что государственность Украины находится под угрозой. Таким мнением поделился президент России.