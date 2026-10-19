«Нытинг» набирает популярность в России: что означают платные слушатели для жалоб

В России набирает обороты необычный формат психологической поддержки — «нытинг», предполагающий платные беседы с незнакомцами, готовыми выслушать любые жалобы. За определенную сумму слушатель соглашается на анонимный разговор: клиент может выговориться о проблемах на работе, в семье или в личной жизни, не опасаясь осуждения или раскрытия подробностей. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По сути, это возрождение идеи телефона доверия, но с коммерческим уклоном и акцентом на полную конфиденциальность. Услуга предлагается в различных форматах — от получасовых звонков до переписки в мессенджере, а стоимость варьируется в зависимости от времени суток и способа связи.

Цены у разных исполнителей заметно отличаются. Одна слушательница запрашивает полторы тысячи рублей за 30 минут днем, при этом ночные сеансы обходятся вдвое дороже. Другой исполнитель общается только через встроенный чат и не отвечает на звонки, а третий готов на личные встречи или видеозвонки, но уже за сумму до семи тысяч рублей в час. При этом большинство «слушателей» не являются профессиональными психологами — среди них встречаются педагоги и просто люди, готовые поддержать разговор. Их главный принцип — не давать советов и не осуждать, а принимать сторону клиента и создавать ощущение безопасности. Анонимность гарантируется: имена, адреса и места работы не раскрываются, записи не ведутся, переписка удаляется.

Рост популярности «нытинга» объясняется общей тенденцией к увеличению тревожности в обществе. Согласно данным ВЦИОМа, в 2025 году к специалистам по психологическому здоровью обратились 40% россиян — вдвое больше, чем пять лет назад. Однако не все готовы идти к дорогостоящему психологу или делиться сокровенным с близкими. Платный анонимный слушатель становится компромиссным вариантом: он не знает клиента, не осудит и не разболтает. Вместе с тем у услуги есть очевидные риски: мошенничество, непрофессионализм исполнителей и отсутствие гарантий реальной психологической помощи. Кроме того, некоторые эксперты отмечают, что «нытинг» — это лишь новое название давно известных практик вроде горячих линий и разговоров по душам, но с денежной подоплекой.

Итог неоднозначен. С одной стороны, «нытинг» закрывает реальную потребность в выслушивании и эмоциональной разгрузке, особенно для тех, кто чувствует себя одиноким или стесняется обратиться к специалисту, с другой — коммерциализация поддержки размывает границы между профессиональной помощью и простым человеческим участием, а отсутствие контроля качества оставляет клиента уязвимым. Пока одни готовы платить за анонимность и иллюзию безопасности, другие предпочитают проверенные способы — например, звонок старому другу. В любом случае феномен «нытинга» отражает растущий спрос на психологическое благополучие и готовность искать новые форматы, даже если они лишь переименовывают старые истины.

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