Зумеры массово ложатся в психушку для отдыха: что такое «дуркинг», и чем он опасен

Среди молодежи набирает популярность опасный тренд под названием «дуркинг», когда люди без психических расстройств добровольно госпитализируются в психиатрические клиники. Мотивацией служит желание «перезагрузиться» и провести цифровой детокс. Насколько это полезно для психики, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что любое поколение воспитывается взрослыми, поэтому «что не так с молодежью», необходимо спросить у тех взрослых, которые вырастили и воспитали это поколение.

«Каждый из нас разного возраста, мы представители разных поколений, и в каждом поколении были свои закидоны или фишки, идеи на грани фола, на грани безумия даже. Так устроены люди, что в начале своего пути, в начале взросления мы не видим красных линий. Нам хочется чего-то очень яркого, пусть даже это опасно. Мы эти опасности еще не понимаем в таком возрасте», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако говорить о том, что нынешнее поколение непонятное и странное, добавила эксперт, не стоит. В любом поколении есть умные люди, которые не интересуются подобными идеями, отметила она.

«Вернемся к тренду "дурки и психушки". Что это такое? Кому-то одному понравилось ловить хайп на этой теме. Сейчас, когда развиты соцсети, можно говорить об этом, привлекать к себе внимание разными способами, любая тема, особенно хайповая, когда люди смотрят, интересуются, удивляются, поражаются, ужасаются, конечно, выстрелит. И нашлись последователи, которые окунаются в эту патологическую среду», — подчеркнула психолог.

Никто не выйдет оттуда прежним человеком, добавила Абравитова. Потому что психбольницы — совершенно закрытая среда. По ее словам, там происходит много вещей, которые человек со здоровой психикой не сможет выдержать, если увидит своими глазами.

Фото: [ istockphoto.com/fizkes ]

«Тем более, если ты туда зашел, то просто так выйти оттуда не получится. Ты там проваришься, почувствуешь на своей шкуре. Это такой тренинг, опыт, который не каждый выдержит и выйдет оттуда со здоровой психикой. Так что те, кто хочет на себе это проверить, должны понимать риски. Риски очень высокие, крайне высокие. Но, с другой стороны, понятно, что туда идут либо адреналинщики, либо не совсем умные люди, которые реально не понимают, что делают», — продолжила психолог.

Такие люди считают, что это только хайп. Их никто не сможет удержать или убедить, что идти туда не надо, заверила специалист.

«Я думаю, что такой тренд очень быстро сойдет на нет, потому что тренды меняются. Скорее бы он поменялся, потому что здесь явно патологическая история, очень страшная, калечащая психику и накладывающая отпечаток на личность человека на всю жизнь, на его судьбу, потому что есть последствия, которые документально зафиксированы и не позволят потом реализоваться так, как бы хотелось», — предупредила эксперт.

Это может быть запрет на вождение автомобиля или запрет на многие другие виды работ.

«Возможно, что когда вы найдете, например, свою вторую половину, у вас будет любовь, и когда про вас узнают, что на вас стоит клеймо, то и личная жизнь может рассыпаться. В общем, вы ввергаете себя в адское проживание своей жизни таким дурацким поступком», — заключила Абравитова.

