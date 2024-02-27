О предстоящих президентских выборах проинформированы уже свыше 2,8 млн жителей Подмосковья

На данный момент полную информацию о голосовании получили уже свыше 2,8 миллиона человек в регионе, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Там напомнили, что подомовой обход в Подмосковье осуществляют более 15,8 тысячи информаторов. Они одеты в пуховики белого и синего цвета, также у них с собой бейдж с номером участковой комиссии и сумка с логотипом выборов президента и Мособлизбиркома

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области организовали телемост с военнослужащими в зоне спецоперации.