Областной хореографический конкурс прошел в Подмосковье среди долголетов
Фото: [ГБУСО МО «КЦСОР Наро-Фоминский»]
В Подмосковье состоялся второй областной конкурс хореографических коллективов среди представителей старшего поколения «Танцуй, Россия», он был посвящен Дню России. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Участниками мероприятия стали представители 10 округов, они подготовили номера в трех номинациях: «Танцы народов России», «Патриотический танец», «Эстрадный танец». Победителями по итогам конкурса стали коллектив «Сударыни» КЦСОР «Волоколамский», коллектив «Ритм-данс» КУСОиР «Одинцовский» и коллектив «Рузский стиль» КЦСОР «Можайский». «Гран-при» конкурса получил коллектив «Танцы без границ» Комплексного центра «Домодедовский» из города Видное.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.