«Обменял 20 лет жизни на минуту славы»: подмосковный бармен устроил диверсию на железной дороге

По данным журналистов, еще в конце апреля 2023 года 35-летний бармен по фамилии Малина сжег релейный шкаф, в котором размещают сигнализацию и устройства автоматической блокировки движения на железнодорожных путях.

Сейчас диверсант задержан. Малина утверждает, что спланировал и совершил диверсию он в одиночку. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

«Идейный, значит. Он и в баре, наверняка, плевал гостям в бокалы»; «Так происходит самоочищение России от предателей! Браво! Так держать!»; «Вычищаем предателей потихоньку. Дебил обменял 20 лет жизни на минуту славы в социальных сетях. Неплохой обмен для либерастни», — комментируют новость россияне.

Ранее россияне назвали террористкой чиновницу, которая пыталась поджечь военкомат.