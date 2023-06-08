«Обменял 20 лет жизни на минуту славы»: подмосковный бармен устроил диверсию на железной дороге
Россияне заявили, что бармен-диверсант Малина плюет посетителям в бокалы
Фото: [SHOT]
В подмосковном Наро-Фоминске бармен устроил диверсию на железной дороге, сообщает SHOT.
По данным журналистов, еще в конце апреля 2023 года 35-летний бармен по фамилии Малина сжег релейный шкаф, в котором размещают сигнализацию и устройства автоматической блокировки движения на железнодорожных путях.
Сейчас диверсант задержан. Малина утверждает, что спланировал и совершил диверсию он в одиночку. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.
«Идейный, значит. Он и в баре, наверняка, плевал гостям в бокалы»; «Так происходит самоочищение России от предателей! Браво! Так держать!»; «Вычищаем предателей потихоньку. Дебил обменял 20 лет жизни на минуту славы в социальных сетях. Неплохой обмен для либерастни», — комментируют новость россияне.
Ранее россияне назвали террористкой чиновницу, которая пыталась поджечь военкомат.