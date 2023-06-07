«Предательница Родины»: россияне назвали террористкой чиновницу, которая пыталась поджечь военкомат

По данным журналистов, попытку диверсии совершила начальник отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства Владимирской области 55-летняя Жанна Романовская. После того, как она бросила в здании три бутылки с взрывчатым веществом, загорелись ворота военкомата. Их оперативно потушили полицейские, охранявшие территорию. Чиновницу задержали.

«Охрана разве на месте не имеет права уничтожать террористов? Как-никак нападение на военный объект. Несколько таких решений проблем с поджигателями и, уверен, количество желающих уменьшится»; «У нее, видимо, крыша поехала»; «Чертова предательница Родины», — высказались пользователи социальных сетей в комментариях к новости.

Ранее россияне посоветовали главе Евросовета включить «думалку» после слов об обстреле Новой Каховки.