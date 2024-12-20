Иноагент Макаревич не будет оспаривать закрытие своей компании в России

Музыкант Андрей Макаревич* отказался оспаривать закрытие принадлежащей ему в России компании. Об этом сообщило издание «aif.ru» со ссылкой на заявление представителя артиста.

У Макаревича в России зарегистрировано ООО «Философия ненасилия». Данная организация занимается выпуском кинофильмов и телевизионных программ, радиовещанием, и рядом других направлений деятельности. Недавно правоохранителями было принято решение о закрытии данной компании. Общество исключат из ЕГРЮЛ из-за обнаруженных недостоверных сведений о нем. Сам Макаревич не станет оспаривать это решение.

«Оно было открыто согласно требованиям закона об иноагентах, а с тех пор требования изменились. Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», — указали журналистам.

Данную фирму внесли в реестр в 2023 году. На ее базе должны были организовываться встречи со всеми желающими, которые хотят услышать о методиках мирных протестов. Организатором таких встреч должен был стать не только Макаревич, но и Рубен Апресян*.

*физлицо, признанное иностранным агентом в России