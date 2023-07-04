Обновленная школа во Фрязино откроет свои двери для учеников уже в новом учебном году

Подрядчик планирует завершить капитальный ремонт школы №1 в подмосковном Фрязино к 1 сентября. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что на сегодняшний день готовность объекта уже превышает сорок процентов. На площадке задействовано шестьдесят рабочих и три единицы спецтехники. Выполняется монтаж внутренних перегородок, устройство инженерных сетей, штукатурка стен, устройство фасадных конструкций.

Накануне губернатор Андрей Воробьев во время совещания с правительством региона и главами городских округов сообщил, что в красной зоне по капремонту школ и детсадов оказались шесть округов Подмосковья.