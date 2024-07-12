Общая сумма выданных в Подмосковье ИТ-грантов превысила 1,5 млрд рублей

В Подмосковье высокотехнологичные компании могут рассчитывать на финансовую поддержку от региона, напомнили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, общая сумма выданных ИТ-грантов в Подмосковье уже превысила 1,5 миллиарда рублей, с высокотехнологичными компаниями подписано более двадцати соглашений, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«ИТ-гранты — уникальная мера поддержки, которая помогает развивать ИТ-отрасль в нашем регионе, создавая новые рабочие места, и привлекать ИТ-кадры», — подчеркнула Людмила Болатаева.

Заявку на ИТ-гранты могут подать зарегистрированные в Подмосковье компании, имеющие выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70 процентов, напомнили в областном Мингосуправления. Субсидия предоставляется при условии принятия в штат не менее пяти новых высококвалифицированных специалистов, которые работают на территории региона минимум двенадцать месяцев. Более подробные условия можно узнать на регпортале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что специалисты МФТИ создали устройство, увеличивающее срок перевозки донорских сердец.