Общественный транспорт Подмосковья перешел на работу по фактическому расписанию из-за непогоды

Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме по сценарию «Снегопад», сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На линию выведено порядка 1,2 тысячи дорожных работников и около двух тысяч единиц техники. В настоящее время специалисты очищают сеть муниципальных и региональных дорог от осадков и проводят противогололедную обработку.

Общественный транспорт, подчеркнули в ведомстве, перешел на работу по фактическому расписанию. Мониторинг дорожной обстановки ведется в беспрерывном режиме. В целях обеспечения безопасного проезда также происходит постоянное взаимодействие с экстренными службами.

Автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте. За рулем, указали в областном Минтрансе, нужно быть предельно аккуратными, не отвлекаться на телефоны, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в этом году в городском округе Красногорск откроют два путепровода.