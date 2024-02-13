Андрей Воробьев: в этом году в Красногорске откроют два путепровода и две дороги

В текущем году в городском округе Красногорск откроют два путепровода и две дороги, а в следующем году — тоннель и автодорогу «Путилково — Пятницкое шоссе», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сегодня Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Путилковского шоссе и обсудил со строителями развитие дорожной сети в муниципалитете, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Красногорск развивается очень заметно, как многие другие территории Подмосковья. Одна из ключевых задач — своевременно обеспечить необходимую инфраструктуру. <…> Сейчас здесь строятся два путепровода при поддержке президента, в рамках развития Московского транспортного узла, еще два — в Наро-Фоминске и Раменском. Все они должны быть сданы в этом году», — указал губернатор.

Первый этап реконструкции Путилковского шоссе завершился в декабре 2020 года. Участок от Проектируемого проезда № 6699 до малоэтажной застройки расширили до четырех полос. Также там продолжили тротуары и веломаршрут, оборудовали ливневую канализацию, освещение и установили светофоры.

Протяженность нового четырехполосного тоннеля не пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 составит около 500 метров. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: [ Константин Семенец ]

Благодаря тоннелю жители одного из самых крупных в Красногорске ЖК «Большое Путилково» смогут проезжать от дома до МКАД напрямую. Кроме того, в перспективе тоннель обеспечит прямой съезд в сторонц МКАД для жителей жилого комплекса «Путилково» и доступ к Пятницкому шоссе.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет тридцать процентов. Частично завершено переустройство инженерных коммуникаций, дорожники уже приступили к армированию стен. Также продолжаются работы по выемке грунта под котлован и устройству дополнительных усиливающих элементов.

В перспективе тоннель станет частью четырехполосной дороги, которая соединит Путилково и Пятницкое шоссе. В составе новой трассы также появится одноуровневая кольцевая развязка и мост через реку Журавку. Начать строительство данной автодороги планируют уже в этом месяце, а завершить — в следующем году. Положительные перемены затронут около ста тысяч местных жителей.

Фото: [ Константин Семенец ]

В ходе рабочего визита в Красногорск Андрею Воробьеву также доложили о строительстве других дорожных объектов в округе. Так, уже в конце года планируется открыть два путепровода — над МЦД в Аникеевке и Опалихе. Как отметил губернатор, данные дорожные объекты обеспечат связь одной части микрорайонов с другой.

Так, путепровод протяженностью свыше 400 метров соединит две части Аникеевки. Положительные перемены затронут около пяти тысяч жителей новых ЖК. Добраться до Нахабино и Волоколамского шоссе можно будет примерно за 20 минут. Сейчас время в пути составляет почти 40 минут. В настоящее время объект готов более чем наполовину.

Как отметил представитель подрядчика Андрей Сюмак, путепровод является достаточно сложным объектом. В бетонном исполнении возведено уже двенадцать опор. Также сверху необходимо положить 1,2 тысяч тонн металла.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Путепровод в Опалихе протяженностью почти 140 метров позволит местным жителям беспрепятственно добираться до важных социальных объектов. Путепровод свяжет улицы Мира и Ольховая. Ближе к осени на объекте приступят к укладке асфальтобетона, сообщил, в свою очередь, представитель строительной компании Александр Лустин.

Кроме того, в декабре в Красногорске будет введен подъезд к жилому комплексу «Пятницкие Луга». Объект протяженностью 4,6 километра готов уже наполовину.

Также будет завершено строительство подъездной дороги к Детскому клиническому центру имении Л. М. Рошаля, который строится при поддержке президента. Помимо самой дороги также будут оборудованы автобусные остановки и три парковки.

«Детский областной госпиталь — первый в Подмосковье. <…> Остались важные завершающие работы. В следующие три месяца должны все закончить. Дорога очень узкая, поток будет заметный», — указал Андрей Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Также в этом году начнется строительство дублера Пятницкого шоссе. Он будет проходить через Красногорск и Химки. Движение намерены открыть в 2026 году. Помимо этого, в апреле приступят к улучшению транспортной доступности в деревне Сабурово.

В настоящее время в Московской области ведется строительство сорока дорожных объектов. По двадцати двум из них в этом году планируют запустить движение. Андрей Воробьев подчеркнул, что все эти объекты очень важны, их ждут жители в каждом подмосковном городе. Губернатор также поблагодарил федеральные власти и президента за то, что все важные проекты регион может реализовать своевременно.