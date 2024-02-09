Обучающий семинар на тему предвыборной агитации провели в Московской области

В Подмосковье в формате видеоконференцсвязи прошло обучение территориальных избирательных комиссий на тему предвыборной агитации. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

«Одним из важнейших этапов кампании по выборам президента Российской Федерации является предвыборная агитация среди кандидатов и политических партий, выдвинувших своих кандидатов», — отметил старший аналитик контрольно-ревизионного отдела Правового управления Мособлизбиркома Владимир Лапшин.

Члены территориальных избирательных комиссий региона должны будут контролировать соблюдение предвыборной агитации на своих территориях. В частности, например, им придется следить за тем, чтоб агитационные материалы не размещались на зданиях избирательных комиссий и ближе чем на 50 метров от входа в помещения для голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.