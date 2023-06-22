Обучение для детских врачей от международного эксперта из ОАЭ прошло в Подмосковье

Лекция для детских врачей из Подмосковья в рамках проекта НИКИ детства «Международная панорама» прошла в дистанционном формате, сообщили в областном Минздраве. Она была посвящена действиям врачей при острых нарушениях дыхания у детей.

В сообщении уточнили, что лекцию провела международный эксперт, завотделением Центра педиатрии и неонатологии Университетского госпиталя Тумбэй (ОАЭ) Малак Шахин. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что мероприятие является актуальным, поскольку за хрипами у ребенка могут стоять серьезные заболевания.

Напомним, что данный проект является частью проекта «Наш участковый врач». Подобные мероприятия позволяют специалистам обменяться опытом и открывают возможности для их профессионального роста. В этот раз в лекции приняли участие сотрудники из 35 регионов России, а также врачи из Казахстана и Беларуси.

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