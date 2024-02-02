Обучение информаторов избирателей прошло в Котельниках

В подмосковных Котельниках прошел обучающий семинар для информаторов, которые будут работать в рамках президентских выборов. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

В ходе занятия информаторам рассказали, как проводится поквартирный или подомовой обход избирателей, как проходит анкетирование, как правильно общаться с гражданами, в том числе в случае конфликтных ситуаций.

Ранее в Избиркоме региона сообщили, что информаторам была представлена их форма. Это синие и белые куртки из непромокаемого материала, а также вместительные сумки через плечо, в которые легко поместятся все необходимые документы и планшет.