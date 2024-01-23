Обучение сердечно-легочной реанимации провели для врачей Московского областного центра охраны материнства и детства

Обучение базовым мероприятиям сердечно-легочной реанимации (СЛР) прошло для медицинского персонала Родильного дома Стационарного отделения №1, его провел врач анестезиолог-реаниматолог Люберецкой станции скорой медицинской помощи Вячеслав Беспалый. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ходе тренинга медицинских специалистов познакомили с приемами реанимации на торсовых манекенах, а также ответили на все интересующие их вопросы. Такая реанимация направлена на восстановление дыхания и кровообращения, а также на обеспечение условий для дальнейшей помощи, пояснили в ведомстве.

"Навыки базовой сердечно-легочной реанимации - это реальная возможность спасти чью-то жизнь в критической ситуации. Наши врачи были рады освежить свои теоретические знания и отработать умения на практике", - подчеркнул заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, Людмила Липовенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.