Обустроенная въездная группа появится в подмосковном Восходе
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
В этом году в городском округе Восход запланировано благоустройство улицы Первомайская по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Так, в рамках запланированных работ на территории будут расширены тротуары и организованы зоны отдыха со скамейками и урнами, обустроена парковка, появится надпись из объемных букв «Восход».
При этом все работы по благоустройству улицы планируют завершить уже в сентябре.
Ранее губернатор Андрей Воробьев дал старт всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства.