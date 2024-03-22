Обустроенная въездная группа появится в подмосковном Восходе

В этом году в городском округе Восход запланировано благоустройство улицы Первомайская по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Так, в рамках запланированных работ на территории будут расширены тротуары и организованы зоны отдыха со скамейками и урнами, обустроена парковка, появится надпись из объемных букв «Восход».

При этом все работы по благоустройству улицы планируют завершить уже в сентябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал старт всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства.