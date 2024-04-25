Очередной «Урок предпринимательства» состоялся в одной из школ в Одинцово

Более ста двадцати школьников 8-х классов приняли участие в очередном «Уроке предпринимательства», который состоялся в Одинцовской средней общеобразовательной школе № 1. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

В рамках данного мероприятия руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Одинцовском округе Валентина Степанова рассказала о том, какие меры поддержки для молодых предпринимателей в Подмосковье действуют в регионе, о специальных образовательных программах и обучающих мероприятиях, а также о различных льготах и субсидиях для начинающих свой путь в бизнесе.

Также во встрече приняли участие руководитель социального проекта «Серебряные Года» Виктория Степанова. Она рассказал ребятам о важности социального предпринимательства и привела пример благотворительной Акции «Как сказка в дом приходит к Вам».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье появится еще четыре индустриальных парка.