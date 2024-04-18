Андрей Воробьев: в Подмосковье появится еще четыре индустриальных парка

В Подмосковье появится четыре новых индустриальных парка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что сейчас в регионе функционируют шестьдесят девять индустриальных парков. Их загрузка составляет порядка девяносто процентов.

«Они (индустриальные парки. — прим. ред.) позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. <…> Именно поэтому мы запускаем четыре новых проекта. Все они порядка ста гектаров», — подчеркнул губернатор.

По словам Андрея Воробьева, новые площадки заработают на территории Раменского, Дмитровского, Ленинского и Одинцовского округов. В новых индустриальных парках будут не только помещения для потенциальных предприятий, но также колледжи для подготовки высококвалифицированных кадров для этих компаний.