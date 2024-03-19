Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска для бойцов СВО

Из Солнечногорска в зону спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи для бойцов.

В этот раз активисты, депутаты и волонтеры собрали посылки с различными инструментами, вещами и продуктами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Также в состав груза вошли письма от школьников и иконы, которые были написаны вручную.

Депутат Вадим Горохов поблагодарил всех, кто участвует в данных сборах. Он также рассказал, что военнослужащие очень радуются, когда получают письма из дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи региона за успешное выполнение задач в зоне СВО.