Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска для бойцов СВО
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск]
Из Солнечногорска в зону спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи для бойцов.
В этот раз активисты, депутаты и волонтеры собрали посылки с различными инструментами, вещами и продуктами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Также в состав груза вошли письма от школьников и иконы, которые были написаны вручную.
Депутат Вадим Горохов поблагодарил всех, кто участвует в данных сборах. Он также рассказал, что военнослужащие очень радуются, когда получают письма из дома.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи региона за успешное выполнение задач в зоне СВО.