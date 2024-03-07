Андрей Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи за успешное выполнение задач на СВО
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил военнослужащих вертолетной эскадрильи за успешное выполнение задач в зоне спецоперации.
«Я приехал в эскадрилью, которая на протяжении долгого времени очень достойно выполняет боевые задачи, миротворческие миссии в разных уголках нашей планеты, и особенно сложные задачи, которые стоят перед вами сейчас. Поэтому я хотел поблагодарить вас за все, что вы делаете», — подчеркнул губернатор.
Андрей Воробьев отметил, что в эскадрилье служат профессионалы, которые постоянно совершенствуют свои навыки. На счету военнослужащих уже свыше пяти тысяч вылетов. Кроме того, сорок летчиков за время СВО получили госнаграды, еще тридцать шесть — награды Минобороны России.
Андрей Воробьев также напомнил, что в разные годы летчики эскадрильи участвовали в контртеррористических операциях в Сирии и на Северном Кавказе, а также выполняли миротворческие миссии в Грузии и Африке.
Фото: [Константин Семенец]
Фото: [Константин Семенец]
Фото: [Константин Семенец]
Как рассказал командир экипажа, который служит в эскадрилье более десяти лет, сейчас один из вертолетов находится на боевом дежурстве — охраняет воздушные рубежи столицы. При обнаружении вражеских беспилотников летчики производят взлет в указанный район, осуществляют поиск БПЛА и уничтожают его.
Эскадрилья состоит из боевых и транспортных вертолетов Ми-8 и Ми-28 различных модификаций. Андрею Воробьеву показали, как устроен изнутри один из боевых вертолетов. Командир авиационной части рассказал губернатору, что судно заточено под разновидности ПВО и способно автоматически определять вид летящей ракеты.