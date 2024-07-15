Очередную партию гуманитарной помощи собрали в Солнечногорске для бойцов СВО

В подмосковном Солнечногорске собрали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В состав груза, который направили в Харьковском направлении, вошли в том числе квадрокоптеры, мотоцикл, дроноуловители, а также строительные материалы, лекарства и продукты питания.

Участие в сборе помощи приняли неравнодушные жители муниципалитета, включая волонтерские организации, представителей администрации и бизнес-сообществ.

Глава Солнечногорска Константин Михальков напомнил, что участники СВО и их семьи могут рассчитывать на региональные меры поддержки, а для заключения контракта с Минобороны РФ можно обратиться в местный военкомат или в Московский областной центр отбора на контрактную службу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на базе предприятия в Коломне открылся реабилитационный центр для участников спецоперации.