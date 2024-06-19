Губернатор Воробьев: реабилитационный центр для участников СВО появился на базе предприятия в Коломне

На базе протезно-ортопедического предприятия «Протэкс-Центр» в Коломне был организован реабилитационный центр со стационаром на 30 мест для участников специальной военной операции, для этих целей Подмосковье предоставило предприятию отдельное здание. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с его работой и пообщался с сотрудниками и военными.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. Сегодня меня пригласили, чтобы посмотреть, как работает ваше предприятие, которому мы передали дополнительные мощности. Сегодня в фокусе внимания — наши бойцы, получившие тяжелые ранения. И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — обратился к сотрудникам губернатор.

У предприятия есть своя высокотехнологичная производственная база, в которую входят цеха разработки и сборки модульных протезов, производство экзопротезов, металлообработки, обувной и швейный цеха. Генеральный директор «Протэкс-Центра» Владимир Чермянин уточнил, что центр обеспечивает инвалидов всеми техническими средствами реабилитации, в том числе, протезами нижних и верхних конечностей, корсетами, колясками и так далее. При этом, по его словам, сейчас акцент делается на протезировании участников СВО.

«Теперь, когда губернатор принял решение о необходимости открыть реабилитационный центр в едином комплексе с предприятием, мы рассчитываем, что процесс производства изделий сократится до двух-трех недель. Это в разы быстрее! И качество возрастет», — отметил он.

Центр будет принимать около 500 участников СВО со всей России каждый год, курс реабилитации рассчитан на две недели. Пациенты смогут ходить на массаж, посещать занятия лечебной физкультурой, физиотерапию, заниматься на тренажерах, в бассейне, получат психологическую и юридическую поддержку и не только.

Одним из тех, кто получает помощь в центре, стал командир огневого расчета Игорь Подустов. Его наградили за успешное выполнение задач Орденом Мужества, военный попал под ответный огонь и получил тяжелое ранение. По его словам, ему поставили протез, после чего он может свободно ходить, водить автомобиль и кататься на велосипеде.

Губернатор пожелал пациентам центра скорейшего восстановления и возвращения домой. Отметим, что коломенское предприятие выстраивает сотрудничество с госпиталями Минобороны России и ФСБ, а также Центром реабилитации «Ясенки» и Государственным Фондом «Защитники Отечества». Там работают квалифицированные врачи-ортопеды, реабилитологи, инженеры, технологи, физиотерапевты, психологи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.