Очевидцы выложили в сети видео крупного пожара в рыбном цехе в подмосковном Брехово

Об происходящем ЧП в деревне Брехово Московской области сообщило региональное управление МЧС РФ. По данным ведомства, к настоящему времени площадь пожара составляет порядка 900 кв м.

Сейчас месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые пытаются сбить пламя. Самостоятельно из горящего цеха смогли эвакуироваться находившиеся там в момент возгорания три человека.

Живущие неподалеку жители сняли на видео пожар и делятся происходящим в сети. На кадрах отчетливо видно сильное пламя, охватившее почти все здание фабрики. Дым от возгорания поднимается до неба.

Ранее жителям Подмосковья рассказали об инициативах, положительно сказавшихся на обстановке с пожарами в стране.