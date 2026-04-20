Очистка сосудов за месяц: что будет с телом, если начать есть курагу ежедневно в 2026 году

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына объяснила, почему горсть сушеных абрикосов способна заменить аптечные витамины, нормализовать давление и улучшить работу кишечника всего за несколько недель.

Кардиопротекторные свойства и контроль давления

Курага является рекордсменом по содержанию калия: всего 100 граммов продукта обеспечивают около 70% суточной потребности организма. По словам Светланы Черепицыной, регулярное употребление 60 граммов сухофрукта в день способствует укреплению сосудов и снижению артериального давления на 8–12 единиц уже через месяц. Калий критически важен для стабильного сердечного ритма, а включение продукта в рацион позволяет на четверть снизить риск возникновения инсульта.

Пищеварение и укрепление костной ткани

Благодаря высокому содержанию клетчатки и пектинов (более 7 граммов на 100 г продукта), курага мягко стимулирует работу кишечника, действуя как пребиотик. Ощутимый эффект нормализации стула наблюдается на 3–5 день употребления. Кроме того, сухофрукт богат бором и витамином К, которые необходимы для поддержания плотности костей. Это особенно актуально для профилактики остеопороза, так как сочетание этих веществ помогает кальцию эффективнее усваиваться в организме.

Защита зрения и метаболическая поддержка

Высокая концентрация бета-каротина, лютеина и зеаксантина превращает курагу в эффективное средство для защиты сетчатки глаза. Регулярное употребление снижает риск возрастной слепоты на 20%. Несмотря на калорийность, продукт помогает контролировать вес благодаря низкому гликемическому индексу (35) и способности подавлять тягу к сахару. Несколько плодов перед тренировкой обеспечат организм энергией без ощущения тяжести.

Правила выбора и меры предосторожности

Врач предупреждает, что полезная курага должна иметь матовый коричневый или серый оттенок. Ярко-оранжевый цвет свидетельствует об обработке диоксидом серы, который может вызывать головные боли. Оптимальная норма для здорового человека составляет 6–8 штук в день. Лицам с сахарным диабетом и синдромом раздраженного кишечника следует проявлять осторожность и ограничить потребление до 30 граммов после консультации со специалистом.