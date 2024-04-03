«Очнитесь, вас никто не защитит»: глава Татарстана призвал не надеяться на ПВО и защищаться от дронов самим

После атаки украинских дронов на инфраструктурные объекты в Елабуге и Нефтекамске, произошедших вчера во вторник, 2 апреля, глава Татарстана Рустам Минниханов посоветовал предприятиям защищаться самостоятельно и не рассчитывать особо на ПВО.

По словам главы республики, наступили такие времена, что каждый завод, каждое предприятие должно быть готово к вражеской атаке.

«Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город. Из-за того, что вчера была Ураза и православный пост, Всевышний дал нам шанс. Все, что мы говорили о том, что будут проблемы, свершилось. Очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя», — написал Минниханов в соцсетях.

Как мы сообщали, 2 апреля беспилотники совершили атаку на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, также повреждено здание общежития в особой экономической зоне «Алабуга». Момент атаки попало на видео. Согласно уточняющим данным, Татарстан атаковали три беспилотника в период примерно с пяти до шести утра.

Ранее политолог Коновалов поделился мнением, что за атакой дронов на Татарстан стоит личное решение президента Украины Владимира Зеленского.