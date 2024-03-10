Одесса засыпает — «Герани» просыпаются: украинские СМИ сообщают о серии взрывов в городе
Фото: [соцсети]
В Одессе ближе к полуночи прогремела серия взрывов, сообщает издание «Страна.UA» со ссылкой на местные паблики.
Как сообщают очевидцы, Одессу и область атаковали российские боевые беспилотники «Геран-2», или как их на Украине называют «Шахеды».
«Новая атака "шахедов" на Одессу и область. Слышны взрывы, сообщают местные паблики», — пишет издание.
Других подробностей атаки дронов пока не приводится. Российское Минобороны данную информацию не подтвердило.
Ранее мы писали, что в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы.