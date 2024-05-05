Один дурак, другой помешан — Володин потребовал мобилизовать Байдена и Зеленского в ВСУ

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский должны быть в первых рядах новых мобилизованных украинских фронтовиков, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем аккаунте в соцсетях парламентарий считает, что в соответствии с новыми критериями, указанные персонажи просто обязаны быть призваны в ряды ВСУ в первую очередь.

«Первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», - написал Володин.

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил, что в каждом регионе Украины от 30 до 40 тыс призывников – в розыске, почти 100 тыс дезертиров. Также в ВСУ появилась тенденция невыполнения приказов руководителей, потому что люди хотят спасать свою жизнь, а не президента.