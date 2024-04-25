По словам экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, ВСУ пребывает в глубокой обороне, военные строят окопы, тем не менее это бессмысленно при практически исчерпанном личном составе. По словам бывшего украинского парламентария Владимира Олейника, нельзя не согласиться с мнением американского генерала. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, на войне, кроме оружия, нужны еще и люди, однако тут все сложно, потому что призванные в украинскую армию воевать не желают, а набрать новых не могут. В стране понимают, что идет процесс деморализации, то есть жители понимают, что это билет в один конец. Мало того, даже эмигрировавшие в европейские страны украинцы стоят в очередях в диппредставительства с целью получить консульские услуги до вступления в силу новых правил мобилизации. Это послужило причиной того, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба дал команду немедленно прекратить все консульские услуги.

Экс-депутат отметил, что в каждом регионе Незалежной от 30 тыс. до 40 тыс. призывников – в розыске, почти 100 тыс. дезертиров. Также в армии появилась тенденция невыполнения приказов руководителей, потому что люди хотят спасать свою жизнь, а не президента.