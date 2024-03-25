Один из арестованных по делу «Крокуса» ранее был наказан за кражу шоколадок

Предполагаемый террорист Диловар Исломов несколько лет назад попался на краже в магазине Твери и был наказан по административной статье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный районный суд.

Диловар Исломов, который проходит как главный обвиняемый по делу о теракте в Подмосковье, раньше уже имел проблемы с законом. Как оказалось, ранее он воровал шоколадки и даже попался на этом в 2021 году.

За мелкое правонарушение Исломов был наказан штрафом в размере 1000 рублей. Всего он украл четыре шоколадки из разных сетей магазинов.

Несмотря на ранние мелкие нарушения, Исломов теперь проходит как фигурант по очень серьезной статье. Полагают, что он состоял в группе террористов, напавших на «Крокус Сити холл».

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