Одна из площадок в Сколково собралась выпускать оборудование для очистки рек от нефти

Технология «Аэрощуп», которая позволит чистить донные отложения в реках и озерах от нефти, пойдет в серийное производство. Оборудование на основе этой технологии начнут выпускать в Сколково еще в этом году. Об этом сообщил ТАСС .

Журналисты в статье сослались на заявление представителей Томского госуниверситета. Ученые именно из этого научного учреждения разработали методику, при помощи которой дно водоемов можно будет чистить от нефти и нефтепродуктов.

«Компания «ТЭК Аэрощуп» прошла конкурсный отбор и стала резидентом инновационного центра «Сколково», - заявили они.

Планируется, что первая партия новейшего оборудования выйдет еще до конца этого года. Такие приборы будут востребованы у добывающих компаний, которые заинтересованы в экологическом благополучии в местах своего присутствия. Помимо нефти и нефтепродуктов данная технология способна бороться и с пластиком, еще одним бичом водоемов во всем мире.

Ранее СМИ рассказали о соглашении, которое подписали власти Подмосковья и Фонд «Сколково». Они решили очень тесно сотрудничать между собой с целью повышения производственного потенциала региона.