Подмосковье и «Сколково» договорились о расширении партнерства в сфере НИОКР

Правительство Московской области и Фонд «Сколково» подписали соглашение, направленное на развитие научно-технического потенциала региона и работающих здесь компаний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что стороны будут сотрудничать, развивая платформу НИОКР-сервисов — инструмента, который обеспечивает быструю качественную связку и трансфер передовых технологий в реальный сектор экономики.

«Мы понимаем, что модернизация производственного сектора зависит не только от возможностей самого предприятия и предлагаемых ему для реализации этих задач мер поддержки. Не менее важно обеспечить доступность необходимых технологических решений, чтобы их поиск и подбор не занимали много времени», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Платформа НИОКР-сервисов создана для компаний и позволяет им найти заказчиков и исполнителей технологических решений, НИОКР, реинжиниринга, прототипирования, испытаний, метрологии и биомедицине.

В числе услуг, представленных на платформе, ставшей своеобразным маркет-плейсом для передовых решений, представлены, например, прототипирование и разработка, исследования в биомедицине, реверсный инжиниринг, научные исследования, метрология, проведение испытаний. Для заказчиков это удобный сервис по подбору решений, а для исполнителей — инструмент мониторинга запросов на их услуги и продукцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.